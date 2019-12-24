Майкоп, 24 декабря 2019, 02:17 — REGNUM Напиток из заваренных алтайских трав употребляет вместо обычного чая президент России Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил 23 декабря в Адыгее на встрече с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства.
Глава государства ответил на вопрос председателя первого чайного кооператива Серафим Тимченко о предпочтениях президента.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в СМИ активно обсуждалась кружка-термос, которую Владимир Путин принес на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» на саммите в Осаке.
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