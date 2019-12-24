Ямусукро, , 02:15 — REGNUM Прокуратура Кот Д'Ивуара выдала ордер на арест кандидата в президенты страны Гийома Соро, сообщает агентство Reuters.

По данным прокуратуры, Соро подозревается в нарушении государственной безопасности, присвоении государственных ресурсов и отмывании денег. Отмечается, что в настоящее время Соро находится за границей. Ордер на арест политика был выдан незадолго до его возвращения в Кот Д'Ивуар.

Прокуратура отмечает, что уже арестованы соратники Соро Сулейман Камарате Коне и двое других лиц по подозрениям в коррупции.