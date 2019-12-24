Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Председатель палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси делает все возможное для отсрочки судебного разбирательства по вынесенным в рамках дела об импичменте обвинениям в отношении президента США Дональда Трампа. Своим возмущением по этому поводу глава Белого дома поделился 23 декабря в Twitter.

«Какое право имеет Сумасшедшая Ненси задерживать голосование в Сенате? — задает риторический вопрос президент США. — Это охота на ведьм должна закончиться судом в Сенате сейчас… Больше не нужно тратить время на эту аферу с импичментом».

Как сообщало ИА REGNUM, демократы пригрозили Трампу расширением обвинений в рамках дела об импичменте.

Напомним, процедура вынесение решения по делу об отстранении президента США от власти застопорилась на этапе передачи в Сенат, где республиканское большинство намерено проголосовать против импичмента. Законодательство США не предусматривает регламента по срокам передачи, чем могут воспользоваться демократы и заволокичивать процедуру на этом этапе.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы США могут дополнить дело об импичменте новыми статьями