Симферополь, , 01:45 — REGNUM Претензии Евросоюза в связи с открытием железнодорожного моста в Крым являются русофобией и идиотизмом. Об этом 23 декабря в интервью РИА Новости заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

По его словам, строительство объекта исторически обоснованно, а подобные действия ЕС говорят о намерении помешать влиянию РФ в мире.

— подчеркнул Иоффе. «Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления»,

Глава общественной палаты Крыма также отметил, что Евросоюз молчал, когда Украина несколько раз блокировала движение в Крым, и заявления европейских чиновников сейчас выглядят как абсурд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря внешнеполитическая служба ЕС выпустила заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту рассматривается Евросоюзом как «нарушение государственного суверенитета Украины».

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