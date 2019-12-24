Вашингтон, , 01:37 — REGNUM О возможности расширения дела об импичменте президенту США Дональду Трампу новыми обвинительными статьями, заявили представители Демократической партии США, сообщает 23 декабря Fox News.

Заявление о возможном выдвижении новых статей против Трампа адвокат демократов Дуглас Леттер сделал в суде, где противники президента пытались добиться новых показаний уже проголосовавшего за импичмент экс-советника Белого дома Дона Макгана. По словам Леттера, даже если на основании показаний Макгана не будут выдвинуты новые статьи обвинения, полученные данные можно будет использовать в судебном разбирательстве по существующим обвинениям. Содержание возможных новых обвинений не раскрывается.

Напомним, Палата представителей США согласовала импичмент в отношении Трампа по двум статьям — превышение президентских полномочий и препятствование конгрессу. Далее процедура подразумевают направление дела в сенат, где Трамп, вероятно, будет оправдан большинством своих сторонников по партии.