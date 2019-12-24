Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Соединенные Штаты отозвали своего посла из Замбии Даниэля Фута из-за недавнего решения местных властей приговорить гомосексуальную пару к 15 годам тюремного заключения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США.

«Несмотря на это действие, Соединенные Штаты выражают приверженность партнерству с народом Замбии. Мы ищем открытого и честного диалога, основанного на взаимоуважении», — говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее, верховный суд Замбии приговорил гомосексуальную пару к 15 годам заключения за вступление в сексуальную связь, «противоречащую законам природы». Американский посол в стране Даниэль Фут назвал этот приговор «ужасающим», за что подвергся критике со стороны властей Замбии. Президент страны Эдгар Лунгу заявил, что уже направил протестное письмо в Вашингтон в связи с высказываниями американского дипломата.