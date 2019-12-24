Прага, , 03:08 — REGNUM Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Об этом лидер КПЧМ 23 декабря заявил журналистам.

По словам Филипа, то, что национальная делегация Чехии на заседании ГА ООН 18 декабря не поддержала предложенную Россией Резолюцию, является «международным позором и полным провалом главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку или также немедленно быть освобожден со своего поста».

Глава КПЧМ напомнил, что гитлеровцы планировали уничтожение и чешского народа. И что власти потакают усилению в обществе неонацистских настроений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 Генассамблеей ООН была принята Резолюция о борьбе с героизацией нацизма, призывающая принять законодательные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и не допустить отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны.

Также авторы документа высказали обеспокоенность в связи с «героизацией в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». В резолюции отмечается, что сейчас делаются попытки объявить членов указанной организации «участниками национально-освободительных движений».

«За» резолюцию, которая была предложена Россией и которая призывает страны «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно», проголосовали 133 страны.

«Против» проголосовали Украина и Соединённые Штаты. Воздержались 52 страны, в том числе Австрия, Словакия, Франция, Турция и Чехия.

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