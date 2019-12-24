Москва, , 01:19 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как столкнулся с «фрондой» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряжённости. Сдается, ради видимости. Тактический манёвр», — подчеркнул российский сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в условиях осложнения отношений важно садиться за стол переговоров.

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