Каракас, , 00:59 — REGNUM Венесуэла осуждает «полицейскую осаду» мексиканского посольства в столице Боливии Ла-Пасе, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Соблюдение неприкосновенности дипломатических миссий является важным принципом, предусмотренным в Венской конвенции», — добавил он.

С аналогичным призывом выступил и МИД Мексики, который назван неприемлемым «чрезмерное присутствие» спецслужб и силовиков Боливии у мексиканской дипмиссии в боливийской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший с поста в результате государственного переворота, получил политическое убежище в Мексике. Позднее, Моралес отправился в Аргентину. 20 декабря новые боливийские власти заявили, что немедленно арестуют экс-президента Боливии, если он попытается вернуться на родину.

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