Баку, , 00:40 — REGNUM Новое соглашение о партнёрстве Азербайджан согласится заключить с Европейским союзом, если этот договор будет отвечать интересам Баку, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передаёт АзТВ.

По словам азербайджанского лидера, Баку не испытывает необходимости в этом соглашении с Брюсселем, ни от кого не ожидая каких-то льгот.

Алиев «Мы хотим подписать это соглашение, чтобы оно вывело наши связи на новый этап и чтобы были обеспечены наши интересы. В противном случае, конечно, же это соглашение не будет подписано».

В частности, азербайджанские власти сомневаются, нужно ли им вступать в ВТО, а также пока не решён вопрос по цене на экспорт газа в ЕС.

Напомним, переговоры о сотрудничестве Брюсселя и Баку идут не первый год. Во многом проект договора уже согласован, но ключевым моментам остаётся вопрос цен, по которым после подписания Азербайджан будет поставлять газ и нефть в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС намерен как можно быстрее завершить переговоры о новом соглашении с Баку