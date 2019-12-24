Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Приговор саудовского суда убийцам журналиста Джамаля Хашогги положительно оценили в Вашингтона, сообщает Reuters.

Американские власти назвали его «важным шагом на пути к привлечению к причастных к преступлению». Они призвали Эр-Рияд и впредь вести «честный и прозрачный судебный процесс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу об убийстве в Стамбуле в 2018 г. Хашогги приговор о смертной казни вынесен в пятерым и ещё трём — длительный тюремный срок (24 года).

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