Исламабад, , 00:14 — REGNUM Компромисс по вопросу Кашмира может быть воспринят Индией как слабость, сообщил журналистам глава штаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва.

Он отметил, что пакистанские военные готовы оборонять страну и «отразить любую агрессию».

Баджва «Компромисса по Кашмиру не будет, чего бы этого ни стоило».

Напомним, конфликт Пакистана и Индии из-за спорной территории Кашмир длится с 1947 года, поскольку у Индии под контролем находится порядка 2/3 территории этого региона, а у Пакистана — одна треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря пакистанский премьер-министр Имран Хан заявил, что опасается разрастания конфликта с Индией.

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