Париж, , 23:59 — REGNUM Вооруженные силы Франции провели первую операцию с участием беспилотного летательного аппарата в Мали, 23 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению военных, в результате удара беспилотника в лесу Уагаду в центральной части Мали были уничтожены семеро исламистов.

Удар был нанесен в субботу, 21 декабря, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Кот-д'Ивуар.

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