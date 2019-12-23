Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Готовящиеся антитурецкие санкции могут способствовать сближению Москвы и Анкары, сообщили 23 декабря в Госдепе, пишет The Daily Beast.

По мнению американской дипломатии, строгие экономические санкции, закон о которых собираются принять американские власти из-за покупки Анкарой С-400 и из-за военной операции «Источник мира» в Сирии, чреваты усилением «зависимости Турции от России или других противников».

В Госдепе отмечают, что Турция просто вынуждена будет более тесно сотрудничать с Россией в сфере обороны «в отсутствие запасов американского оружия».

Санкции предлагается смягчить.

Напомним, США собираются принять антитурецкие санкции, которые уже одобрены комитетом по иностранным делам Сената. Если их одобрит Сенат полного состава, то дело лишь за президентом Штатов.