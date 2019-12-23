Париж, , 23:46 — REGNUM Новые переговоры французских властей с лидерами профсоюзов протестующих предприятий состоятся 7 января, передаёт 23 декабря BFMTV.

Уточняется, что с лидерами профсоюзов будет говорить французский премьер-министр Эдуар Филипп. Будут обсуждаться возможные льготы для разных профессий в свете пенсионной реформы.

Кроме того, в течение десяти дней после этих переговоров должны пройти встречи представителей власти с представителями крупных французских компаний.

Также на 13 января запланирована встреча профсоюзов с французским министром образования Жан-Мишелем Бланкером. В этой встрече будут участвовать предприятия сферы образования.

Напомним, новая пенсионная система во Франции направлена на упрощение, в связи с чем убираются льготы по выходу на пенсию для сотрудников ряда производств. Из-за этого во Франции идут массовые протесты.

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