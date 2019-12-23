Кишинёв, , 23:33 — REGNUM Активизировать сотрудничество России и Молдавии на уровне регионов договорились российский и молдавский президенты Владимир Путин и Игорь Додон, передаёт 23 декабря «НТВ Молдова».

По словам Додона, во время своего недавнего визита в Россию он детально обсудил с Путиным план реализации совместных проектов между российскими и молдавскими регионами.

Додон «Нужно взять как минимум 20 районов и подписать соответствующие соглашения с регионами РФ».

В частности этот вопрос обсуждался между мэрами Кишинёва и Москвы. Новый глава молдавской столицы уже запланировал переговоры с петербургским мэром.

Напомним, Додон побывал в России с визитом 19−20 декабря 2019 г. Кроме встречи с Путиным состоялись переговоры молдавского лидера по газу: он беседовал со спецпредставителем президента РФ по Молдавии Дмитрием Козаком и с руководством Газпрома.

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