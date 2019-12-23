Ростов-на-Дону, , 23:19 — REGNUM Мария Давыдова, возглавляющая управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону, может уволиться с должности по собственному желанию или по решению суда. Об этом на встрече с журналистами сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

«Признать виновным человека может только суд, до этих пор она остается сотрудником пресс-службы, уволить мы её не можем. Если она посчитает сама, что не хочет работать, она может написать заявление — мы её уволим. Поэтому до решения суда будет исполнять обязанности её заместитель», — цитирует главу ростовской администрации ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Марию Давыдову силовики задержали утром 19 декабря 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Основанием стала проверка управления ФАС, которая выявила картельный сговор при проведении торгов на освещение работы ростовской администрации в СМИ. Ростовский суд отправил главу пресс-службы ростовской мэрии под домашний арест до 17 февраля 2020 года.

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