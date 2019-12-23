Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Помощники Рудольфа Джулиани, адвоката американского президента Дональда Трампа, вели переговоры с директором по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андреем Фаворовым с целью поставок в Польшу СПГ из США для регазификации на Украину, сообщает 23 декабря Associated Press.

Речь идёт о бизнесменах Игоре Фрумане и Лве Парнасе, сотрудничавших, как отмечает агентство, с Джулиани на Украине. Для этой регазификации на Украину бизнесмены убеждали Фаворова закупать больше американского СПГ.

Агентство отмечает, что для этого они добивались отставки с должности американского посла в Киеве Мари Йованович. Также требовалось убрать с поста главы Нафтогаза Андрея Коболева и заменить его на Фаворова.

Напомним, в США инициирована процедура импичмента Трампа из-за вмешательства его команды в дела Украины и давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского.

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