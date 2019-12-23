Идлиб, Сирия, , 23:02 — REGNUM Подразделения правительственной армии Сирии взяли под контроль город Джарджаназ в провинции Идлиб, сообщает 23 декабря газета al-Watan.

Джарджаназ имеет важное значение, поскольку расположен рядом с автотрассой Хамма — Алеппо, которую ранее полностью контролировали боевики джихадистских группировок.

Напомним, сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков, контролирующих территорию зоны «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Минобороны РФ заявило о попытке террористов атаковать беспилотниками российскую базу ВКС Хмеймим. Отметим, наступление сирийской армии в Идлибе активно поддерживает российская боевая авиация.

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