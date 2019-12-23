Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео привёл к присяге нового посла в России Джона Салливана. Об этом он сообщил в понедельник, 23 декабря, в своём микроблоге в Twitter.

«Для меня было большой честью сегодня привести к присяге Джона Салливана в качестве нового посла Соединённых Штатов в России», — написал он.

Помпео выразил уверенность, что Салливан «эффективно возглавит работу по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией».

Напомним, Сенат США 12 декабря утвердил назначение Джона Салливана новым послом в России. До последнего времени Салливан являлся заместителем госсекретаря США, он также некоторое время являлся исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства до утверждения на этот пост Майка Помпео.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу в начале октября. Причиной его отставки была названа «растущая семья и обязанности» в Америке.

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