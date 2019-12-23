Грозный, , 22:53 — REGNUM Убийство Зелимхана Хангошвили в Германии не связано ни с Россией в целом, ни с Чечнёй в частности, сообщил журналистам 23 декабря глава региона Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, Хангошвили, видимо, убили такие же экстремисты, как и он сам, — когда он им стал не нужен. Его устранение Кадыров назвал «внутренними разборками».

Кадыров «Одним террористом меньше стало».

Напомним, Москву начали обвинять в том, что российские спецслужбы организовали убийство гражданина Грузии Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. Дело приобрело характер международного скандала с высылкой российских дипломатов из Германии.

Скандал поутих после заявления российского президента Владимира Путина о том, что Хангошвили — террорист, виновный в массовых убийствах на Кавказе. К тому же обвинения Берлина в причастности РФ к убийству не подтверждены никакими доказательствами.

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