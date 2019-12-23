Хмеймим, Сирия, 23 декабря 2019, 22:46 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
В тёмное время суток боевики направили к российской базе два беспилотных летательных аппарата.
Дежурные средства ПВО базы Хмеймим обнаружили две воздушные цели, идущие к базе с юго-востока, и уничтожили их.
Пострадавших нет, материальный ущерб авиабазе не нанесён.
База Хмеймим функционирует в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, атака на российскую базу в сирийской Латакии произошла на фоне начала крупного наступления сирийской армии в провинции Идлиб, которое проводится при воздушной поддержке ВКС России.
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