23 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Украина не только продолжит противостояние с прошлым страны (в первую очередь – Украинской Советской Социалистической Республики), но и формирование психотипа «нового украинца» — озлобленного, исторически обиженного и мотивированного на противостояние с «восточным соседом-агрессором».

Марьян Сидорив, , 21:45 — REGNUM 19 декабря, в ходе своей 15-й «большой пресс-конференции» российский президент Владимир Путин несколько неожиданно коснулся вопросов истории и теории государственного строительства. Предложенный им постулат звучал так: «Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза». В принципе ничего нового Путин не сказал… Идею о том, что господин Ульянов заложил бомбу под здание России высказывал еще Александр Федорович Керенский, по-моему, в своих «Мемуарах». И либерально-демократический диктатор России уже тогда, когда Советский Союз еще казался незыблемым гигантом, был абсолютно прав.

Диалог Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомню, что в начале 1920-х годов, когда обсуждался вопрос о формировании нового многонационального межгосударственного образования — СССР, было предложено две модели, Ленина и Сталина. Сталин предлагал «автономизацию» страны, где национальные окраины входили в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики как автономии и субъекты Федерации.

Но победил ленинский план «федерализации», делавший окраины «суверенными республиками» с теоретическим правом сецессии — выхода из состава СССР. Чем, в итоге, и воспользовались национальные элиты, в 1991 году разорвавшие СССР.

Негатив по отношению к ленинской модели неизбежно вывел Путина на другую проблему, о территориальном наследии Советского Союза и его предшественников. И здесь, конечно, основной удар пришелся по Украине: «…в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельская территория. Это несколько странноватое решение, но оно состоялось… и теперь мы с этим разбираемся».

Вообще-то подход российского президента тоже можно назвать «странноватым» и вспомнить украинское «згадала баба, як дівкою була». Национальные постсоветские государства давно стали частью карты мира: кто-то пробрался в Евросоюз, кто-то стал объектом пристального внимания США, на кого-то раскосым взглядом косит Китай. Все эти государства имеют какую-никакую, но суверенную историю, как бы этого не хотелось Владимиру Вольфовичу Жириновскому. А история некоторых из них, особенно азиатских, такова, что России стоило бы почтительно привстать.

Подход, предложенный Путиным («мы с этим разбираемся»), казалось бы, открывает простор для интеллектуального противодействия и разработки суверенных исторических концепций, которые могут повлиять на выработку и легализацию политических решений. И уж всяко — на легализацию «новой суверенности». Но хочу особо подчеркнуть: «концепций», а не фэнтезийных и пропагандистских мифологем, в которых средством манипуляции становиться не только интерпретация (мнение) о факте, но и сам факт.

Но это, как оказалось, «не про Украину». Вадим Пристайко, магистр внешней торговли и министр иностранных дел Украины, решил, что «история — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать». Ох, Вадим Владимирович, да поймите же хотя бы на уровне своего кресла (а это высокий уровень), что к истории обращаются в первую очередь для того, что бы хотя бы ЧТО-ТО сказать. Особенно в политике. Талантливый поляк Ежи Гейдроц вообще был уверен, что политика «на 85% состоит из дискуссий на тему исторических обид». А китайцев жизнь убедила, что в будущее надо идти затылком вперед, то есть с постоянной оглядкой на прошлое. И ведь уверенно идут!!!

Пристайко уверен, что Украина — независимое государство (хотя с этим никто не спорит, даже американцы управляющие Украиной). И что границы и территориальная целостность Украины признаны всеми странами мира и защищены международным правом. Но, господин «министр дипломатов», уж вы-то должны были догадаться, что международное право — это для тех, кто не в состоянии позволить себе его нарушить.

А если кто-то может — то посмотрите на Трампа. Более года назад Международный уголовный суд ООН начал расследований предполагаемых военных преступлений США в Афганистане. И что делает американский президент? Он откровенно «посылает» международное право и заявляет: «Соединенные Штаты не будут оказывать поддержку и признание Международному уголовному суду. Что касается Америки, то МУС не обладает ни юрисдикцией, ни легитимностью, ни властью… Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем доктрину патриотизма во всем мире». Ай да Дональд, ай да сукин сын!!! Перевести на латынь то, что он сказал с трибуны 73-й Генеральной Ассамблеи ООН? Quod licet Jovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, то не позволено быку). Даже в международном праве!

Однако отказываясь от истории как предмета дискуссии, украинская власть, судя по всему, и не собирается отказываться от использования истории как оружия. Сменивший очень одиозного и не очень умного Владимира Вятровича в кресле директора Украинского Института национальной памяти Антон Дробович 23 декабря заявил, что намерен продолжить дело предшественника на трех направлениях:

изменение названий, связанных с коммунистическим режимом, в публичном пространстве;

создание архивов репрессивных органов;

усиление работы с учреждениями образования, «продолжим работу по созданию методичных (так в тексте — М.С.) материалов и средств наглядности — инфографика, видеоконтент».

Иными словами — не только продолжение противостояния с прошлым страны (в первую очередь — Украинской Советской Социалистической Республики), но и формирование психотипа «нового украинца» — озлобленного, исторически обиженного и мотивированного на противостояние с «восточным соседом-агрессором».

А обоснование необходимости или хотя бы простой логики таких действий — украинская «национальная память» выше таких мелочей…