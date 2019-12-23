Минск, , 21:40 — REGNUM Полное согласование интеграционного пакета с Москвой произойдёт в ближайшие два-три дня, сообщил 23 декабря первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой.

Крутой «На сегодняшний день у нас по большому счёту, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие два-три дня, интеграционный пакет будет согласован».

По словам белорусского представителя, подписание соглашения главами Белоруссии и России пройдёт в торжественной обстановке. Соглашение касается разных аспектов, но в первую очередь — экономического.

Крутой отметил, что Москве и Минску не следует бояться «самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия». Причём такое сотрудничество уже идёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы интеграции Белоруссии и России обсуждались в ходе визита белорусского президента Александра Лукашенко в Санкт-Петербург 20 декабря 2019 г.

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