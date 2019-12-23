Минск, 23 декабря 2019, 21:40 — REGNUM Полное согласование интеграционного пакета с Москвой произойдёт в ближайшие два-три дня, сообщил 23 декабря первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой.
По словам белорусского представителя, подписание соглашения главами Белоруссии и России пройдёт в торжественной обстановке. Соглашение касается разных аспектов, но в первую очередь — экономического.
Крутой отметил, что Москве и Минску не следует бояться «самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия». Причём такое сотрудничество уже идёт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы интеграции Белоруссии и России обсуждались в ходе визита белорусского президента Александра Лукашенко в Санкт-Петербург 20 декабря 2019 г.
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко о новой скорой встрече с Путиным: Если понадобится, да