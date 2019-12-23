Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Условия снятия с России так называемых «санкций из ада» прописали в соответствующем законопроекте по инициативе американских сенаторов, сообщается 23 декабря на сайте Конгресса США.

Отметим, что «санкции из ада» вводятся в двух случаях — вмешательства России во внутренние дела США и агрессии в отношении Украины.

В первоначальном виде в законопроекте не оговаривалась возможность их отмены, но сенаторы внесли поправки. Теперь «санкции из ада» могут быть сняты, если будет доказано, что причин для их введения не было.

Вмешательство во внутренние дела США

Для введения этих санкций власти должны получить доказательство, что такое вмешательство было, от разведки и Госдепа.

Доказательства должны быть представлены в течение 90 дней с момента подписания законопроекта. Если же эти структуры предоставят данные, что Россия во внутренние дела Штатов не вмешивалась, санкции снимут.

Агрессия в отношении Украины

Также нужно, чтобы разведка и Госдеп доказали, что Россия участвует в военных действиях на стороне противников Киева. На соответствующий доклад отводится 45 дней.

Кроме того, каждый 90 дней разведка и Госдеп должны будут предъявлять сенаторам доказательства продолжения агрессии или вмешательства.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США собираются ввести так называемые «санкции из ада» против России. Они коснутся СПГ-проектов России за границей, российского финансового сектора, судостроения.

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