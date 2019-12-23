Париж, , 21:02 — REGNUM Производство на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во Франции будет полностью остановлено в связи с забастовкой сотрудников против пенсионной реформы. Об этом 23 декабря сказано в заявлении, опубликованном профильным подразделением профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в Facebook.

Сообщается, что работники НПЗ в городе Гранпюи в регионе Иль-де-Франс, расположенном примерно в 50 км от Парижа, решили прекратить производство, вдохновившись примером работников НПЗ в коммуне Лавера в департаменте Буш-дю-Рон. НПЗ в Лавера начал постепенное прекращение производства уже 22 декабря.

Кроме того, решение о присоединении к забастовке должны принять на общем собрании работники ещё двух НПЗ, принадлежащих корпорации Total. Если эти два предприятия присоединятся к акции протеста и прекратят производство, это будет означать отказ половины мощностей по производству горючего во Франции.

Всего в материковой части Франции расположены восемь крупных НПЗ, из них завод в Гранпюи является самым маломощным, он перерабатывает около 5 млн тонн нефти в год. Завод в Лавера перерабатывает вдвое больше — 10 млн тонн нефти в год. До этого сотрудники НПЗ и топливных складов в знак протеста против пенсионной реформы перекрывали подачу продукции через трубопроводы и подъезд цистерн к НПЗ, при этом сохраняя производство на минимальном уровне. Но профсоюзы пояснили, что полное прекращение производства будет более эффективным в качестве инструмента протеста против пенсионной реформы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против пенсионной реформы, которую провели в Париже профсоюзы транспортников.

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