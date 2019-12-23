Ашхабад, , 20:51 — REGNUM В ходе закрытого правительственного заседания туркменские власти приняли решение, предписывающее, что поминать первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова теперь разрешается только на официальном мероприятии в Ашхабаде, передает «Хроника Туркменистана».

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Министерство национальной безопасности проинформировало глав областей, районов и городов, а также депутатов и руководителей госучреждений о том, что проведение традиционных обрядов поминовения Ниязова отныне не приветствуется, а церемония возложения цветов к памятнику первому президенту будет проходить 21 декабря исключительно в столице Туркмении.

Отмечается, что до настоящего времени в день смерти президента Сапармурата Ниязова поминальные мероприятия разрешалось проводить на государственных и негосударственных предприятиях, а также в госучреждениях в любом регионе Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что Сапармурат Ниязов руководил Туркменской ССР в период с 1985 по 1991 годы в статусе первого секретаря, а с 1991 по 2006 годы — уже будучи президентом Туркмении. Ниязов умер 21 декабря 2006 года от сердечной недостаточности.

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