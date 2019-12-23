Ашхабад, , 20:50 — REGNUM Государственный департамент США вновь включил Туркмению в список стран, вызывающих особую обеспокоенность американских властей в связи с нарушениями свободы вероисповедания. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки.

Также в категорию стран, «вызывающих особое беспокойство», попали Таджикистан, Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Бирма и Эритрея, которые, по мнению американских властей, «допускали систематические вопиющие нарушения религиозных свобод».

Кроме того, в список стран «для особого наблюдения» были включены Россия, Узбекистан, Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан — за то, что по мнению американских чиновников, правительства этих государств «игнорировали нарушения свободы вероисповедания».