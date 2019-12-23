Москва, , 20:50 — REGNUM Американские санкции не помешают завершить проект и запустить газопровод «Северный поток — 2», сообщил журналистам 23 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, санкции могут несколько затормозить процесс завершения проекта — и не более.

Медведев «Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту».

Напомним, Вашингтон ввёл санкции против «Северного потока — 2». В Кремле пообещали Штатам ответные меры. Что касается контракта Москвы и Киева по транзиту газа, стороны продлили его на пять лет.

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