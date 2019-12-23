Киев, , 20:48 — REGNUM Бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», обвиняемых в «расстреле майдана» в 2014 году, Киев намерен передать республикам Донбасса в рамках обмена пленными, сообщает 23 декабря интернет-издание Hromadske со ссылкой на анонимные источники.

«Этим экс-беркутовцам готовят изменения меры пресечения, об этом должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры… Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны…» — указано в сообщении издания.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, по условиям обмена удерживаемыми лицами ДНР и ЛНР в основном передают пленных участников украинской карательной операции против Донбасса, задержанных украинских диверсантов и агентов СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласование принципов обмена удерживаемыми лицами продолжалось до 23 декабря. На данный момент стороны заявили о достижении договорённости об обмене «всех установленных на всех установленных».

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