Москва, , 20:37 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для The Spectator, в которой тот уделил внимание отношениям между Лондоном и Москвой.

«Джонсон признал, что ошибался в отношении России. Он, дескать, верил в возможность «начать с Россией заново», но, как выяснилось, заблуждался», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков счёл такую позицию британского премьера «странной» и напомнил, что «Москва обозначала возможность нового старта, но в Лондоне этого упорно не хотят».

«Так что не надо валить с больной головы на здоровую», — отметил он.

Напомним, Борис Джонсон в своей статье заявил, что ошибался, думая о возможности «начать всё с начала» в отношениях с Россией.

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