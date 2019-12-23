Москва, , 20:37 — REGNUM Ситуации в Сирии и в Ливии стали темами обсуждения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили 23 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Чавушоглу 23 декабря позвонил Лаврову, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Сирия обсуждалась в контексте мирного урегулирования и оказания гуманитарной помощи сирийцам.

Также стороны затронули тему взаимодействия по содействию стабилизации ситуации в Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуации в Сирии и в Ливии обсуждались по телефону 23 декабря на уровне помощников турецкого и американского президентов.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Турция обсудили проблемы Ближнего Востока