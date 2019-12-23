Триполи, , 20:33 — REGNUM События в Ливии развиваются по тому же сценарию, по которому они ранее развивались и в Сирии, заявил в понедельник, 23 декабря, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Главной проблемой является не увеличение числа беженцев, а риск формирования «ячеек террористов» и дальнейшего распространения террористической угрозы, считает министр.

Ранее Ди Майо посетил Ливию и в ходе своей встречи провел переговоры как с руководителями правительства, так и с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Накануне и во время своего визита министр отмечал, что единственный способ разрешить конфликт — переговоры.