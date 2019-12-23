Анкара, , 20:24 — REGNUM Ситуацию в Ливии и в Сирии обсудили в ходе телефонных переговоров представители администраций США и Турции, передаёт 23 декабря NTV.

Уточняется, что с турецкой стороны в переговорах принял участие официальный представитель президента Ибрагим Калын, с американской — помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Турецкий телеканал отмечает, что представитель президента выразил решительность позиции Анкары в ситуации Восточного Средиземноморья.

Напомним, Вашингтон и Анкара продолжают договариваться по проблемному вопросу действий Турции на севере Сирии. В Ливии США и Турция выступают на стороне Ливийского правительства национального согласия во главе с Файезом Сараджем.

21 декабря 2019 г. турецкий парламент ратифицировал меморандум о военном сотрудничестве с правительством Сараджа. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии военно-морскими, воздушными и сухопутными силами.