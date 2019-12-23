Рим, , 20:17 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии в понедельник, 23 декабря, утвердила уточненный вариант финансового маневра (бюджета) страны на 2020 год.

Общий объем предложенных правительством финансовых мер — 32 млрд евро, большая часть этой суммы — выпадающие доходы от продления эмбарго на повышение НДС (23 млрд евро).

Также проект бюджета предполагает введение ряда новых налогов и сборов, в том числе на пластиковую упаковку и напитки с высоким содержанием сахара, новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов и систему поощрений для отказа от использования наличных средств.