Лондон, , 20:13 — REGNUM Нефть марки Brent снова растет в цене в ходе торговой сессии 23 декабря, после кратковременного падения ниже $66 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 14 центов (0,21%), до $66,28 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» опустился до $65,81 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI выросли на восемь центов (0,13%), до $60,52 за баррель. Минимум сессии для WTI составляет $60,12 за баррель.

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