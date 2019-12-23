Москва, , 20:28 — REGNUM Правительство США готово потратить до 2025 года не менее $25 млрд на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы увеличить приток лучших иностранных специалистов, обезопасить критические технологии ИИ от утечки из страны и предотвратить их массовый экспорт. Америка боится отстать от Китая в развитии передовых информационных технологий и искусственного интеллекта и потерять положение технологического лидера на мировой арене.

По информации агентства Wired, доклад Центра новой американской безопасности (CNAS) «Американский век искусственного интеллекта: план действий» делает особый акцент на вопросе искусственного интеллекта как гарантии счастливого будущего США. В докладе говорится о том, что технологии ИИ должны определить экономическую, военную и геополитическую мощь Штатов на ближайшие десятилетия.

Прогрессивные технологии, включая ИИ, беспроводные сервисы в стандарте 5G и квантовые вычисления находятся в центре новой технологической холодной войны между США и Китаем. Администрация Дональда Трампа объявила ИИ национальным приоритетом развития страны и усилила контроль за экспортом технологий, что должно ограничить прогресс развития Китая в ИИ и смежных областях.

Старший научный сотрудник CNAS и ведущий автор доклада Мартейн Рассер убежден, что ИИ будет играть решающую роль в экономическом успехе, а также в военной мощи и глобальном влиянии США на другие страны. Рассеру верен, что $25 млрд за пять лет — это достижимая цифра, и отмечает, что эта сумма составит менее 19% от общего объема заложенных в федеральном бюджете на 2020 годсредств на исследования и разработки.

« Мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав, и технология занимает в ней центральное место », — отмечает Рассер. — Страна, которая лидирует не только в искусственном интеллекте, но и в технологиях по всем направлениям, будет, безусловно, доминировать в XXI веке ».

За последние три года Департамент научно-технической политики, ответственный за формирование технологической стратегии Белого дома, подчеркнул важность ИИ и призвал направлять федеральные средства на его развитие. В своем бюджетном плане на 2020 год Белый дом предложил выделить $5 млрд на финансирование исследований и разработок в области ИИ. Однако некоторые официальные лица утверждают, что главную роль в инвестировании и развитии ИИ должен играть частный сектор. Рассер считает, что такое рассуждение ошибочно, потому что частные компании не вкладывают средства в фундаментальные исследования, которые служат основой для больших технологических достижений.

« Государственные инвестиции, которые правительство США сделало в 50-е, 60-е и 70-е годы, способствовали росту технологий, на которых построена американская экономика и мировая экономика », — добавляет он.

«И русские, и китайцы пришли к выводу, что путь к скачку США в положение мирового лидера лежит через ИИ», — говорит Боб Уорк, старший научный сотрудник CNAS, который работал заместителем министра обороны при президенте Бараке Обаме и продолжает занимать эту должность при Дональде Трампе. Уорк настаивает на том, что США должны убедить общественность в отсутствии у них намерения создать смертельное оружие, речь идет лишь о технологии, которая будет противостоять тому, что делают Россия и Китай. Уорк рекомендует привлекать и удерживать в США больше иностранных ученых, увеличивая количество выдачи рабочих виз H1-B.

В докладе содержится предупреждение о возможных опасностях при передаче технологий искусственного интеллекта в другие страны. Предполагается более тесное сотрудничество между правительством США и высшими учебными заведениями для того, чтобы искоренить иностранный шпионаж. Также рекомендуется подвергнуть такие изделия, как специальные чипы ИИ, экспортным ограничениям, с оговоркой, что контроль за экспортом алгоритмов ИИ может стать очень сложной задачей.

По мнению авторов доклада, доминирование США в области ИИ может быть достигнуто только на базе новой национальной стратегии развития человеческого капитала, которая предполагает коррекцию программ школьного и высшего образования, повышение качества подготовки специалистов по профессиям STEM (наука, технологии, инжиниринг и математика). Однако основой американской технологической экосистемы остаются высококвалифицированные талантливые специалисты и студенты из других стран, а также их талантливые дети.

Ранее, в 2016 году, в конце срока правления Барака Обамы, его администрация опубликовала отчет, в котором подчеркивалась стратегическая значимость ИИ и было рекомендовано значительное увеличение инвестиций в это направление. Вскоре после этого Китай выпустил свой собственный национальный план развития ИИ, который дал толчок местным и национальным инвестициям. Другие страны, включая Канаду, Францию и Великобританию, следовали своим собственным планам по развитию ИИ.

Администрация Трампа тоже сосредоточилась на этом вопросе. В феврале этого года Президент США подписал указ о создании программы под названием American AI Initiative. Эта инициатива предписывала федеральному правительству направлять имеющиесясредства на программы, исследования и коммерческие проекты по ИИ.

Скорость, с которой Китай принял вызов по созданию и развитию ИИ, и то, как эта технология уже используетсяв целях усиления авторитаризма через тотальное наблюдение за своими гражданами, показывают, что поставлено на карту. «Это сигнал к пробуждению и призыв к действию», — делает заключениеРассер. — И время, действительно, не на нашей стороне».

В Российской Федерации Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года была утверждена Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2019 года. В ней, в частности, говорится о необходимости выхода России на глобальный рынок ИИ, о лидирующих позициях нашей страны на этом рынке, о всесторонней поддержке фундаментальных научных исследований, о создании новых, высокопроизводительных рабочих мест и стимулов для привлечения частных инвестиций в область создания и развития ИИ. В российской Стратегии также содержится призыв к привлечению и удержанию иностранных специалистов и ученых высокого уровня, а для отечественных — создание благоприятные условий.

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