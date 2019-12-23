Грозный, , 20:03 — REGNUM Глава Чечни не планирует менять работу. Он собирается завершить свою карьеру в Чечне. Об этом Рамзан Кадыров заявил сегодня, 23 декабря, в ходе своей пресс-конференции.

«Мне не интересна ни одна должность вне республики, я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской Республике», — цитирует чеченского лидера его пресс-служба.

По словам Кадырова, ему не поступало предложений занять какой-либо федеральный пост. Кроме того, он сам никогда не просил о переходе на другую должность, и в дальнейшем этого делать не собирается, ответил глава Чечни корреспонденту ТАСС.

В настоящее время в большом павильоне чеченской телерадиокомпании «Грозный» проходит пресс-конференция главы Чечни. Кадырову прислали около 6000 вопросов и обращений.

Напомним, Рамзан Кадыров находится во главе Чечни с 2007 года. В мае 2019 года появились слухи о якобы его возможном назначении вице-премьером РФ или полпредом президента РФ в СКФО. Однако сам чеченский лидер развенчал их, подчеркнув, что он — «раб Аллаха и слуга своего народа», и «выше этих должностей кресел для него не существует».

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