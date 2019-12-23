Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Однопартийцы американского президента Дональда Трампа могут признать необходимым вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте, передаёт 23 декабря Fox News.

По словам республиканца Митча Макконнелла (является лидером Республиканской партии в Сенате), если это понадобится, то партия согласится.

Макконнелл «Справедливость есть справедливость».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как палата представителей объявила Трампу импичмент, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат, где большинство составляют республиканцы.

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