Вильнюс, , 19:54 — REGNUM В 2020 году в подписанном президентов Трампом бюджете Пентагона впервые заложено 175 млн долларов для военного сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией, часть из которых профинансирует противовоздушную оборону Прибалтики, пишет 23 декабря портал LSM.

Из них 125 млн долларов предназначены на программы сотрудничества и развития с Национальными Вооружёнными силами Латвии, Литвы и Эстонии, а 50 млн пойдёт на финансирование развития противовоздушной обороны региона.

Министр обороны Эстонии Юрий Луйк заметил, что переход к мероприятиям противовоздушной обороны от воздушного патрулирования очень важен. В Прибалтике это решение расценивают, как иллюстрацию решимости своего союзника выполнять свои обязательства по коллективной безопасности на восточноевропейском фланге.

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