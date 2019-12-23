Москва, , 19:57 — REGNUM Запуск автомобильной и железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крым является техническим подвигом. Об этом 23 декабря заявил украинский политолог Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Хочу поздравить весь великий русский народ с этим подвигом. Это подвиг. И я желаю, чтобы таких подвигов было больше», — сказал эксперт.

По его мнению, Россия продолжит реализацию подобных масштабных проектов. Сам же мост сопоставим по своей значимости с крупнейшими проектами, которые реализовались в СССР.

«Мне хочется верить, что этот мост — это проект, с которого начинается возрождение не просто России, а Великой России. Этот подвиг стал возможным и благодаря украинским «патриотам», которые в 2014 году терроризировали население Крыма», — заявил политолог.

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