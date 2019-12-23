Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложили о готовности к спуску на воду новой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов», сообщает 23 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Церемония спуска на воду новой субмарины назначена на 26 декабря и пройдёт на «Адмиралтейские верфях» в Санкт-Петербурге. Об этом Николаю Евменову доложили на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения, проходившем в Адмиралтействе.

«Подводные лодки проекта 636.3 доказали уже свою эффективность в составе Черноморского флота. Строительство серии таких подводных лодок для Подводных сил Тихоокеанского флота, безусловно, усилит потенциал подводной составляющей», — сказал Евменов по этому поводу.

Напомним, дизель-электрическая подлодка «Волхов» является второй в серии из шести подводных лодок, план постройки которых для Тихоокеанского флота утвердили в сентябре 2016 года.

Первая подлодка этой серии — «Петропавловск-Камчатский» — была передана ВМФ в ноябре 2019 года. Третья и четвёртая — «Магадан» и «Уфа», — заложены одновременно со сдачей военным первой подлодки в серии.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» оснащаются пусковыми установками крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Черноморский флот уже получил от «Адмиралтейских верфей» серию из шести подлодок проекта 636.3, которые приняли участие в военной операции в Сирии, нанося удары «Калибрами» по боевикам из акватории Средиземного моря.

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