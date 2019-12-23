Майкоп, , 19:39 — REGNUM Ответственность за ситуацию, которая сложилась после распада СССР в Чечне, лежит не на чеченцах, а на России в целом, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря в ходе визита в Адыгею.

Глава государства рассказал о своём разговоре с первым президентом Чечни и об его участии в неформальных вооруженных фомированиях.

«В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда. Жить было по-другому невозможно» . Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина — России, что довела до такого состояния». Путин «Он мне говорит:. Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина — России, что довела до такого состояния».

Напомним, в 1990-е годы Россия боролась за территориальную целостность, в том числе на Северном Кавказе. Здесь это вылилось в два крупных вооружённых конфликта — Первую (декабрь 1994 г. — август 1996 г.) и Вторую (1999 — 2000 гг.) чеченские кампании, направленные на попытку экстремистов объявить территорию отдельным государством.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров: Путин и вся Россия будут гордиться Чечней