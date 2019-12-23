Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Петербургские депутаты муниципалитета №72 прошлого созыва с 2015 по 2017 год купили семь смартфонов компании Apple, причем списывали их регулярно. Об этом сообщил нынешний председатель МО №72 Павел Швец.

Он и еще 14 депутатов от «Партии роста» в сентябре 2019 года обошли на выборах единороссов, заняв большинство в муниципалитете. Ранее новый состав местного совета уже обнаружил малопонятные закупки щебня в последний день работы предыдущей администрации.

Теперь речь идет о высокотехнологичных закупках iPhone 5 и iPhone 7, на которые потратили почти 300 000 рублей.

Как утверждает Швец, первые два iРhone 5 были куплены местной администрацией в 2015 году, но не прослужили более двух лет — оба были списаны в 2017 году.

Третий iРhone 5 был куплен в 2016 году, списан в 2018-м. Меньше всего прослужил четвертый iРhone 5, который был куплен в 2018 году и списан уже в 2019-м.

Пятый iРhone5 пока не списан. Его купили в 2018 году, он числится за экс-главой местной администрации Ильей Бондаревым, который пока находится на больничном.

Первый iРhone 7 с максимальным объемом памяти в 128 Гб купили в 2018 году за 48 990 рублей для водителя муниципального автобуса.

«Смартфон был сдан водителем в бухгалтерию в день увольнения. Странности начались после того, как мы решили воспользоваться телефоном для ведения прямых трансляций. Телефон не заряжался. Купили оригинальную зарядку — не заряжается. Стали разбираться, и оказалось, что водитель сдал нам не iРhone 7, а iРhone 6. Модель и код IMEI на коробке и телефоне не совпадают», — объясняет Швец.

Второй iРhone7 также был куплен в 2018 году за 48 990 рублей. Как отмечает глава МО №72, телефоном пользуется сотрудник местной администрации Андрей Амстердам, который находится в отпуске с последующим увольнением.

«Сотрудники предупреждены о необходимости возвращения муниципального имущества», — добавил Швец.

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