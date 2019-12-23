Белград, , 18:58 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Сербию с официальным визитом в 2020 году. Об этом было заявлено на состоявшейся 23 декабря встрече министра обороны Сербии Александра Вулина с россйиским послом Александром Боцан-Хорченко.

Как сообщает пресс-служба сербского оборонного ведомства, в ходе встречи стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда.

Александр Вулин в очередной раз заверил, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета, а также подчеркнул, что Белград намерен и далее развивать хорошие отношения с «партнёрами как на Востоке, так и на Западе».

«В ходе встречи был подтверждён визит министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в 2020 году», — говорится в сообщении.

Боцан-Харченко со своей стороны вручил Вулину приглашение принять участие в IX Московской конференции по международной безопасности, которая будет проходить в апреле 2020 года.