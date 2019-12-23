Луганск, , 18:46 — REGNUM Обмен пленными и удерживаемыми лицами в Донбассе всё-таки будет осуществлён по формуле «всех установленных на всех установленных», заявил 23 декабря журналистам представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Об этом Мирошник сообщил после обсуждения вопроса обмена пленными в формате видеоконференции.

«В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена — декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле «всех установленных на всех установленных», — написал Родион Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донбасс и Киев на последней в 2019 году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными, так как Киев уклонялся от вопроса о «юридической очистке» передаваемых республикам людей.

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