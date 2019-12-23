Нью-Йорк, США, , 18:45 — REGNUM Специальный следователь ООН Агнес Калламард заявила 23 декабря, что не считает справедливым расследование и приговор саудовского суда по «делу Хашогги».

После приговора убийцам Хашогги в Эр-Рияде Калламард заявила в своем «Твиттере», что всё это — «пародия на следствие, судебное преследование и правосудие».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря суд в Эр-Рияде вынес смертный приговор пятерым убийцам турецкого журналиста Джемаля Хашогги.

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