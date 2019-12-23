Москва, , 18:45 — REGNUM В ЕС нет единства по вопросу о покупке российского газа, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, есть ли у стран ЕС воля отстаивать свои интересы перед угрозой американских санкций?

«У Европейского союза целиком? Нет, — сказал Рар. — Потому что Европейский союз расколот по этому вопросу. Восточноевропейские страны хотят получать сжиженный газ от Америки. И не хотят российского газа вообще. А такие страны, как Германия, Австрия и Франция, будут бороться за продолжение энергетического альянса с Россией. Будут пытаться ответить Америке. Однако, к сожалению, у немецкого правительства и у европейского правительства нет сегодня возможности защитить свои фирмы. В этом вся катастрофа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера, в Германии надеются, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено во второй половине 2020 года.

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