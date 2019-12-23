Москва, 23 декабря 2019, 18:45 — REGNUM В ЕС нет единства по вопросу о покупке российского газа, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, есть ли у стран ЕС воля отстаивать свои интересы перед угрозой американских санкций?
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера, в Германии надеются, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено во второй половине 2020 года.
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