Донецк, , 18:26 — REGNUM Украина взяла на себя обязательство освободить от дальнейшего уголовного преследования лиц, подлежащих обмену с республиками Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Донецкой Народной Республики.

«Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — говорится в сообщении, распространённом 23 декабря по итогам видеоконференции контактной группы.

Напомним, ранее сегодня участники контактной группы в ходе видеоконференции согласовали условия взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами до Нового года. Ожидается, что точное количество лиц, подлежащих обмену, станет известно 28 декабря.

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