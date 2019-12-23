Донецк, , 18:18 — REGNUM Представители Донецкой Народной Республики и Украины согласуют окончательную формулу обмена удердиваемыми лицами до 28 декабря. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«27−28 декабря должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам украинской стороны, не хотят подлежать обмену», — сообщила она журналистам.

По словам Никоноровой, данная процедура будет проходить при посредничестве координатора ОБСЕ, который «подтвердит или опровергнет эти отказы», после чего стороны «сверят конечные цифры».

Напомним, ранее сегодня участники контактной группы в ходе видеоконференции согласовали условия взаимного освобождения и обмена пленными. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова чуть позднее уточнила, что Донецк готов на обмен при гарантии процессуального очищения освобождённых лиц с украинской стороны.

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